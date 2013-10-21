Стародавні алхіміки так і не вивели формулу еліксиру молодості. Сумувати з цього приводу не варто, бо напої молодості і краси ти можеш приготувати сама. Представляємо топ-6 напоїв, що володіють ефектом омолодження, пише Лиза.

Морквяний сік забезпечує здоровий колір обличчя і гладеньку чисту шкіру. Речовини, що входять до складу соку з моркви, допомагають впоратися з дерматитом та іншими шкірними захворюваннями. Однак каротин важко засвоюється сам по собі, тому фахівці рекомендують додавати в нього трохи жирів: сметану, масло або вершки.

Сік грейпфрута допоможе твоїй шкірі залишатися здоровою і гладенькою. Лікопіни, які містяться в грейпфрутовом соку, розгладжують зморшки і допомагають шкірі залишатися молодою.

Какао – не тільки смачний напій, але ще і дуже корисний. Він позитивно впливає на серце, зберігає молодість і здоров`я кровоносних судин. Природні антиоксиданти, що входять до складу какао, знижують ризик підвищення артеріального тиску і виникнення діабету.

Виноградний сік настільки багатий різними корисними речовинами, що медики порівнюють його з мінеральними водами. Велика кількість пектинових речовин, що міститься в соку винограду, знижують рівень холестерину і виводять з організму вільні радикали.

Гранатовий сік – один із чемпіонів за вмістом вітамінів, корисних речовин, органічних кислот і ферментів.. Він виконує роботу лікаря-косметолога для нашого організму: покращує стан шкіри, волосся, нігтів і суглобів. Тільки не забудь, що гранатовий сік досить агресивно впливає на слизову шлунково-кишкового тракту, тому його потрібно розбавляти в пропорції 1:1 і випивати за півгодини до прийому їжі.. А ще краще – змішувати його з морквяним або буряковим соками.

Червоне сухе вино, як не дивно, теж знаходиться в списку омолоджуючих напоїв. Червоне вино зміцнює судини, запобігає розвитку хвороби Альцгеймера і атеросклерозу, сприяє схудненню, підвищує тонус організму і здатність до розумової і фізичної діяльності.. Головне тут – не перестаратися, так як вживання великої кількості спиртного знищує клітини мозку, що веде до порушення пам`яті і свідомості, а в подальшому веде до алкогольної залежності.