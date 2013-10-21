Сьогодні в Україні буде тепло

Завтра, 21 жовтня, в Україні збережеться мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ очікується лише у північній частині.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°, на узбережжі Криму до 9° тепла, на Лівобережжі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних областях і в південній частині до 18°.

У Києві та Київській області завтра очікується місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.