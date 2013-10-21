У МОЗ розповіли, чому перенесли тендер із закупівлі «швидких»

Заступник міністра охорони здоров’я Роман Богачев заявляє, що тендер із закупівлі «швидких» перенесено на вимогу його учасників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це він сказав сьогодні під час розмови з народними депутатами Анатолієм Дирівим і Миколою Бурбаком та делегацією від пікетувальників, які проводили сьогодні свою акцію біля міністерства.

«Особливо парламентаріїв похилого віку турбувало питання, чому відкриття тендерної пропозиції щодо закупівлі автомобілів швидкої допомоги, яке, за випадковим збігом обставин, було заплановано на той самий час, що й мітинг, переноситься ще на 10 днів», - зазначили в МОЗ.

Богачев пояснив, що це перенесення було здійснено на вимогу виробників, які беруть участь у тендері, зокрема, компаній «К.С.Р.», «Укрмед» та «Глобал Автогруп». Їхнє прохання було викликано потребою приведення у відповідність до правил тендеру необхідної документації, що повністю відповідає вимогам чинного законодавства, сказав він.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності МОЗ, депутат з фракції «Батьківщина» Дирів заявив, «перенесення тендеру вже чотири рази говорить виключно про те, що у даному питанні насправді не все чисто. Інакше вкрай необхідні українцям машини швидкої вже давно б закупили».

За словами депутата Бурбака, подібне відтермінування свідчить, що у даної закупівлі є велика корупційна складова.

«Як нам стало відомо, переможця відкритих торгів вже «неформально» визначено – ним нібито має стати приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об`єднання «Практика». Підтвердженням тому є заява представників МОЗу про те, що машини швидкої міністерство зможе отримати вже наступного дня. Тобто укомплектовані швидкі чекають на «формальність» - проведення процедури», - зазначив народний депутат.

За словами Бурбака, народні депутати від опозиції і надалі слідкуватимуть за проведенням цього сумнівного тендеру та не допустять розтрати бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у парламентській ТСК розслідування діяльності МОЗ заявляли, що згідно з офіційними документами, у рамках закупівлі машин швидкої допомоги МОЗ збирається придбати 1063 автівки вартістю 649 тис. грн за одиницю, що на 184 тис. грн більше, ніж ринкова ціна цих машин з усім медобладнанням. Таким чином "переплата" становитиме 200 млн грн.