Біфідобактерії, лактобактерії - корисні чи шкідливі

Харчові бактерії корисні тим, що сприяють травленню. Від цього необхідні організму елементи - вітаміни та мікроелементи - засвоюються краще. Також бактерії лікують від дисбактеріозу.

"Лактобактерії в організмі "стежать", щоб кількість шкідливих мікробів в кишечнику не перевищувала допустимих норм. Біфідобактерії знищують ті мікроби, які потрапляють в організм з повітрям, з брудних рук, немитих фруктів, - розповідає головний дієтолог Львівської області Зоряна Завада. - Вони ж стимулюють імунітет людини, беруть участь у травленні їжі, розщеплюють складні вуглеводи, білки, жири. Сприяють всмоктуванню заліза і вітамінів, полегшують роботу печінки."

Проте є випадки, коли певний вид бактерій може бути шкідливий організму. Тому захоплюватися ними не варто без консультації з лікарем.

"При деяких розладах кишково-шлункового тракту корисні біфідобактерії, а при деяких вони шкідливі. Те ж саме з лактобактеріями. Наприклад при молочниці у жінок, що теж по суті є порушенням флори у статевих органах жінки, треба вживати більше продуктів із біфідобактеріями. Та не можна при цьому з лактобактеріями, оскільки вони є ідеальним середовищем для розвитку грибка."

gazeta.ua