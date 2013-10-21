Фонд Р.Ахметова закупив ліки для відділення дитячої онкогематології

Як повідомили УНАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", до кінця 2013 року маленькі пацієнти дитячого відділення онкогематології Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака в Донецьку зможуть проходити лікування безкоштовно.

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» закупив необхідні для лікування дітей препарати, які наразі область не може постачати за бюджетні кошти. Сума допомоги складає 205 тисяч гривень.

Нагадаємо, що фонд Ріната Ахметова з 2011 року, в рамках напряму «Адресна допомога» на постійній основі підтримує онкогематологічне відділення цієї лікарні щодо закупівлі необхідних медикаментів для дітей. Також у 2012 році у відділенні було встановлено апарат штучної вентиляції легень для порятунку життя дітей, які перебувають у важкому стані. Загальна сума допомоги склала 1,4 млн. грн. За весь період безкоштовне лікування пройшли 256 дітей.