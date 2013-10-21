У Москві зацікавилися досвідом Києва у проведенні медреформ

Московські медики зацікавилися досвідом Києва у проведенні медичної реформи, ініційованої Міністерством охорони здоров`я України для реалізації соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв під час круглого столу, що відбувся в рамках днів Києва у Москві.

«Маючи спільне радянське минуле і пострадянське сьогодення у Києва і Москви багато схожих проблем, зокрема і в галузі охорони здоров`я, – цитує Мохорєва прес-служба КМДА. – Саме тому тісна співпраця сприяє мінімізації певних ризиків у питанні реформування системи охорони здоров`я. На сьогоднішній день столиця України має і розвиває потужну первинну ланку медичної допомоги, унікальний, з точки зору москвичів, досвід функціонування перинатальних центрів».

Раніше, на церемонії відкриття центру первинної медико-санітарної допомоги в Донецьку, Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що в 2014 році буде завершено реалізацію програми з будівництва перинатальних центрів по всій Україні. «Більша частина таких центрів вже побудована, тому я сподіваюся, що наступного року ми цю програму завершимо», – наголосив Президент.