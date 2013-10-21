Як зробити живіт пружним

Багато жінок, навіть маючи відмінну фігуру і невелику вагу, помітивши у себе зайві жирові відкладення, задаються питанням, як позбутися живота.

Природу так просто не обдуриш, адже у жінки найцінніше місце, що забезпечує благополучне виношування дитини - це живіт, і всі жирові запаси, як у коморі для зберігання, накопичуються саме там. Найменша слабинка, яку ти собі дозволяєш у дієті і фізичних навантаженнях - і чекай на появу зайвих складочок.

Дізнайся, як позбутися живота буквально за 2 тижні і знову отримати приємний прес і стрункість.

Як позбутися живота - рекомендації перед початком занять:

Не варто обмежуватися фанатичним накачуванням преса, ти, навпаки, ризикуєш розвинути свої м`язи і заховати під ними талію;

Навантаження мають бути дозованими і чергуватися з відпочинком;

Не соромся порадитися з тренером - він підбере оптимальний комплекс вправ саме для твого типу фігури і простежить за правильною технікою виконання;

Якщо ти маєш якісь проблеми зі здоров`ям, перед початком занять краще проконсультуйся з лікарем.

Якщо ти хочеш не просто позбутися живота, а й досягти чіткого рельєфу, виконуй вправи з невеликою вагою, наприклад, із гантелями на животі.

Двох-трьох півгодинних тренувань на тиждень буде достатньо, щоб побороти зайвий жир на животі і привести м`язи в тонус.

Виконуй вправи 15-20 разів по 3 підходи кожну.

Якщо після виконання вправ ти не відчуваєш дискомфорту, можеш поступово збільшити навантаження до 30 разів.

Не забувай, регулярні фізичні навантаження мають поєднуватися зі здоровим збалансованим харчуванням.

Як позбутися живота - вправа 1:

Лежачи на підлозі з притиснутим до підлоги попереком, ноги зігнуті в колінах, руки за головою. На вдиху тягнися підборіддям до стелі, відриваючи голову і лопатки від підлоги. На видиху опустися у вихідне положення.

Як позбутися живота - вправа 2:

Лежачи на підлозі з притиснутим до підлоги попереком, ноги зігнуті в колінах, руки за головою. На вдиху відірви голову і лопатки від підлоги, водночас піднімаючи таз. На видиху опустися у вихідне положення.

Як позбутися живота - вправа 3:

Лежачи на підлозі з притиснутим до підлоги попереком, ноги зігнуті в колінах, руки за головою. На вдиху потягнися тулубом до колін, відриваючи корпус від підлоги. На видиху опустися у вихідне положення.

Як позбутися живота - вправа 4:

Сидячи на стільці, обіприся руками об край стільця. На вдиху підтягни ноги до тулуба. На видиху опусти ноги у вихідне положення.

Як позбутися живота - вправа 5:

Сидячи на стільці, повертай корпус то в одну, то в іншу сторону.

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