Завтра у Києві дощитиме

У вівторок, 22 жовтня, в Києві пройде невеликий дощ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив директор Українського гідрометеорологічного центру державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Кульбіда.

«Що стосується Києва, тут ми очікуємо 22 жовтня невеликий дощ, в інші дні – без опадів. Температурний режим буде - +6… +8 градусів вночі, вдень – від +13… +15», - сказав синоптик.

23 жовтня, за його словами, в Києві температура знизиться й становитиме близько +10 градусів.