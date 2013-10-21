МВД відкрило справу за невиконання держпрограми по онкозахворюванням

Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження за фактом невиконання посадовцями Міністерства охорони здоров’я завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкозахворюваннями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», відповідна інформація надійшла від МВС України у відповідь на депутатський запит заступника голови партії, народного депутата Павла Петренка.

Зокрема, правоохоронці повідомили, що відомості, викладені в депутатському запиті, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 жовтня 2013 року слідчим відділом Печерського районного управління ГУМВС України в м. Києві.

У "Батьківщині" нагадали, що у минулому році Мінохорони здоров’я не забезпечило своєчасного розподілу закуплених препаратів, що зумовило порушення графіків їх постачання до регіонів. Так, МОЗ має надавати до ДУО «Політехмед» розподіли лікарських засобів у десятиденний термін з дня підписання договорів. Однак, не дотримуючись вказаних умов договорів, сім наказів про розподіл лікарських засобів у 2012 році затверджені від 12 днів до майже 2 місяців після підписання договорів. Як наголосив Петренко, через це, зокрема, хворі були змушені купувати ліки за власний кошт.

Зокрема, згідно з інформацією Рахункової палати, при перевірці медичних карток за 2012 рік 16 онкологічних хворих, яким медична допомога надавалась у Вінницькому обласному клінічному диспансері, купували 87,3% ліків за власний рахунок. Забезпечення Дніпропетровської області лікарськими засобами для лікування онкозахворювань у дорослих становить 41%, а онкохворих дітей – 52%. У Донецькій області вказані показники становлять 53% та 66 % відповідно.

Негативним чином на стан онкологічної допомоги населенню впливають численні випадки неведення в експлуатацію медичного обладнання, закупленого за рахунок бюджетних коштів і та отриманого лікувально-профілактичними закладами. Так, Центр ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру не використовує закуплене за рахунок держкоштів дороговартісне медичне обладнання на загальну суму 39 мільйонів гривень.

"Вказані прорахунки у роботі МОЗ та підпорядкованих йому структур негативно позначались на рівні онкологічних захворювань та смертності", - зазначили у "Батьківщині".