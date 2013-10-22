Українці щороку витрачають на ліки близько 32 млрд грн

Щороку українці віддають за ліки 32 млрд грн особистих грошей - це 90% витрат на них в цілому по країні, повідомив президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Він зазначив, що недофінансування залишається найбільшою проблемою сфери охорони здоров`я, але головним його компонентом є відсутність нормального механізму відшкодування коштів на лікування громадян, передає Тиждень.

"Нас вже привчили до того, що ми приходимо в лікарню не тільки зі своїми медикаментами, а й з витратними матеріалами, бинтами, крапельницями тощо, бо наперед знаємо, що коли не приніс самі, то більше їх взяти не звідки", - зазначив Сердюк, додавши, що більшість громадян не задоволені вартістю препаратів, їх недоступністю.

"Щороку українці віддають за ліки 32 млрд грн особистих грошей - це 90 % витрат на них в цілому по країні. Держава, у свою чергу, закуповує їх лише на 4 млрд грн. Таку політику можна охарактеризувати простим поняттям "пасивна евтаназія" (метод "порожній шприц") на відміну від активної евтаназії ("повний шприц"), коли застосовуються смертельні ін`єкції. Тобто, переважна частина наших співвітчизників просто не може лікуватися", - зазначив Сердюк.

Він підкреслив, що у більшості країн світу є схема компенсації коштів. "Принцип простий: лікування громадянина не повинно призводити до його зубожіння. Пацієнт звертається до медика, той виписує рецепт, з яким хворий йде в аптеку, де або безкоштовно, або за 20-30 % вартості - залежно від хвороби - отримує препарати. Аптека, у свою чергу, отримує від Державного казначейства відшкодування. Такий принцип діє у Великобританії, Швеції та інших країнах", - підсумував Сердюк.

Раніше журнал Корреспондент писав, що держава щорічно виділяє мільярди гривень на ліки для важкохворих українців. Однак у кабінетах лікарів безкоштовні медикаменти конвертуються назад в готівку, вирушаючи в кишені білих халатів.

Журнал зазначав, що щорічно держбюджет виділяє на безкоштовні ліки для співвітчизників, які страждають важкими захворюваннями, значні суми. Приміром, на дорослих онкохворих у 2013 році виділено 230 млн грн., на дітей - 216 млн. На ВІЛ-інфікованих ще більше- 305,5 млн. на хворих туберкульозом – 175,8 млн. і, нарешті, на хворих на гемофілію – 63,6 млн грн.

Експерти впевнені, що лікарі навмисно мовчать про безкоштовні препарати, а у відкритих джерелах інформації про це не існує. Кращого ґрунту для масових зловживань не придумати, резюмують вони.

ua.korrespondent.net