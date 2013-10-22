Чим зумовлена форма живота під час вагітності

Жінка змінюється під час вагітності: ри­си об­лич­чя ста­ють більш м`яки­ми, ру­хи плав­ни­ми, настрій мінливим. Але головні ме­та­мор­фо­зи відбуваються з жи­во­том.

Збільшення жи­во­та під час вагітності за­ле­жить від безлічі факторів. Основні з них: розмір ма­лю­ка, кількість навколоплідних вод і збільшення мат­ки, фізіологічні особливості організму майбутньої ма­ми.

До та­ких мож­на віднести спосіб жит­тя вагітної: її гастрономічні впо­до­бан­ня під час 9 місяців очікування і став­лен­ня до фізичних вправ.

Не буває двох од­на­ко­вих животів у різних жінок. Більше то­го, навіть у однієї ма­ми живіт при першій і пов­тор­них вагітностях мо­же відрізнятися, ад­же кож­на з них унікальна.

Жит­тя ма­лю­ка

Офіційна да­та по­чат­ку вашої вагітності з аку­шерсь­ко-гінекологічної точ­ки зо­ру - пер­ший день останньої менструації. Ви­зна­чи­ти, в який са­ме мо­мент за­ро­ди­ло­ся жит­тя, ча­сом не­прос­то, то­му лікарі уніфікували точ­ку відліку.

Майбутній ма­люк рос­те і набирає ва­гу з пер­ших тижнів роз­вит­ку, але до се­ре­ди­ни ІІ три­мест­ру ця над­бав­ка настільки символічна, що прак­тич­но не позначається на збільшенні ма­ми­но­го жи­во­та.

Ульт­ра­зву­ко­ве дослідження дозволяє впер­ше по­ба­чи­ти ембріон на 2-3-му тижні роз­вит­ку, діаметр плідного яй­ця на цьо­му терміні складає 2-4 мм.

На 8-му тижні роз­вит­ку (10-му аку­шерсь­ко­му тижні вагітності) діаметр плідного яй­ця ста­но­вить вже 22 мм. А ще че­рез 2 тижні мож­на го­во­ри­ти і про по­каз­ни­ки самої ди­ти­ни: її зріст досягає 6-7 см, а ма­са тіла - 20-25 г. До кінця 16-го аку­шерсь­ко­го тиж­ня зріст збільшиться май­же вдвічі, а ма­са – у цілих 4 ра­зи.

За­раз ви вже помічаєте, що жи­во­тик починає округ­ля­ти­ся, а ще че­рез 4 тижні ваш стан ста­не помітним для ото­чу­ю­чих. Ак­тив­не зрос­тан­ня жи­во­та в цей період обу­мов­ле­но не тільки стрімким роз­вит­ком ма­лю­ка, але і збільшенням об­ся­гу навколоплідних вод, які за­без­пе­чу­ють дитині комфортні умо­ви існування.

•20 тижнів при зрості 25-26 см, ва­га 280-300 г

•24 тижні при зрості 30 см, ва­га 600-680 г

•28 тижнів при зрості 35 см, ва­га 1000-1200 г

•32 тижні при зрості 40-42 см, ва­га 1500-1700 г

•36 тижнів рос­ту 45-48 см, при зростанні , ва­га 2400-2500 г

•До мо­мен­ту пологів при зрості 48-53см, ва­га 2600-5000 г

Навколишній простір

Розмір жи­во­та майбутньої ма­ми за­ле­жить і від кількості амніотичної рідини в матці. Навколоплідні во­ди ду­же важливі для повноцінного роз­вит­ку ди­ти­ни: во­ни за­хи­ща­ють йо­го від не­спри­ят­ли­вих зовнішніх впливів, ство­рю­ють умо­ви для вільного ру­ху і за­без­пе­чу­ють хар­чу­ван­ня, охо­ро­ня­ю­чи пу­по­ви­ну від здав­лен­ня між стінками мат­ки і тілом ди­ти­ни.

Об’єм навколоплідних вод визначається при­род­ни­ми по­тре­ба­ми внутрішньоутробного роз­вит­ку ма­лю­ка. В кінці І три­мест­ру він не перевищує 100 мл, 18 тижнів складає вже близь­ко 400 мл, а в кінці III, до 37-38 тиж­ня вагітності, в матці май­же 1-1,5 л амніотичної рідини.

Бу­ди­нок крихітки

Мат­ка збільшується і змінює свою фор­му з пер­ших тижнів роз­вит­ку ма­лю­ка. До вагітності мат­ка ва­жить близь­ко 50-100 г, а за фор­мою нагадує гру­шу (цю фор­му во­на зберігає і в перші місяці вагітності).

Наприкінці 2-го місяця "бу­ди­нок крихітки" округлюється і стає май­же в 3 ра­зи більше. До IІІ три­мест­ру мат­ка набуває яйцеподібної фор­ми, її об’єм наприкінці вагітності збільшується більш ніж у 500 разів, а ма­са до­хо­дить до 1 кг.

Наскільки пра­виль­но зростає мат­ка на ранніх термінах вагітності, гінеколог визначає за до­по­мо­гою УЗД. Ко­ли во­на ви­хо­дить за межі та­зо­вих кісток, док­тор вимірює ви­со­ту сто­ян­ня дна мат­ки.

Ме­тод дослідження прос­тий: відстань від верхньо­го краю лон­но­го зч­ле­ну­ван­ня до верхньої час­ти­ни мат­ки вимірюють сан­ти­мет­ро­вою стрічкою. Кількість сантиметрів має при­близ­но відповідати терміну вагітності у тиж­нях.

Як­що по­каз­ни­ки знач­но відрізняються, жінці необхідне до­дат­ко­ве об­сте­жен­ня, щоб вик­лю­чи­ти можливі усклад­нен­ня вагітності, на­прик­лад ба­га­то­вод­дя або ма­ло­вод­дя.

dytyna.info