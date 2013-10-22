Чим зумовлена форма живота під час вагітності
Кількістю амніотичної рідини...
Жінка змінюється під час вагітності: риси обличчя стають більш м`якими, рухи плавними, настрій мінливим. Але головні метаморфози відбуваються з животом.
Збільшення живота під час вагітності залежить від безлічі факторів. Основні з них: розмір малюка, кількість навколоплідних вод і збільшення матки, фізіологічні особливості організму майбутньої мами.
До таких можна віднести спосіб життя вагітної: її гастрономічні вподобання під час 9 місяців очікування і ставлення до фізичних вправ.
Не буває двох однакових животів у різних жінок. Більше того, навіть у однієї мами живіт при першій і повторних вагітностях може відрізнятися, адже кожна з них унікальна.
Життя малюка
Офіційна дата початку вашої вагітності з акушерсько-гінекологічної точки зору - перший день останньої менструації. Визначити, в який саме момент зародилося життя, часом непросто, тому лікарі уніфікували точку відліку.
Майбутній малюк росте і набирає вагу з перших тижнів розвитку, але до середини ІІ триместру ця надбавка настільки символічна, що практично не позначається на збільшенні маминого живота.
Ультразвукове дослідження дозволяє вперше побачити ембріон на 2-3-му тижні розвитку, діаметр плідного яйця на цьому терміні складає 2-4 мм.
На 8-му тижні розвитку (10-му акушерському тижні вагітності) діаметр плідного яйця становить вже 22 мм. А ще через 2 тижні можна говорити і про показники самої дитини: її зріст досягає 6-7 см, а маса тіла - 20-25 г. До кінця 16-го акушерського тижня зріст збільшиться майже вдвічі, а маса – у цілих 4 рази.
Зараз ви вже помічаєте, що животик починає округлятися, а ще через 4 тижні ваш стан стане помітним для оточуючих. Активне зростання живота в цей період обумовлено не тільки стрімким розвитком малюка, але і збільшенням обсягу навколоплідних вод, які забезпечують дитині комфортні умови існування.
•20 тижнів при зрості 25-26 см, вага 280-300 г
•24 тижні при зрості 30 см, вага 600-680 г
•28 тижнів при зрості 35 см, вага 1000-1200 г
•32 тижні при зрості 40-42 см, вага 1500-1700 г
•36 тижнів росту 45-48 см, при зростанні , вага 2400-2500 г
•До моменту пологів при зрості 48-53см, вага 2600-5000 г
Навколишній простір
Розмір живота майбутньої мами залежить і від кількості амніотичної рідини в матці. Навколоплідні води дуже важливі для повноцінного розвитку дитини: вони захищають його від несприятливих зовнішніх впливів, створюють умови для вільного руху і забезпечують харчування, охороняючи пуповину від здавлення між стінками матки і тілом дитини.
Об’єм навколоплідних вод визначається природними потребами внутрішньоутробного розвитку малюка. В кінці І триместру він не перевищує 100 мл, 18 тижнів складає вже близько 400 мл, а в кінці III, до 37-38 тижня вагітності, в матці майже 1-1,5 л амніотичної рідини.
Будинок крихітки
Матка збільшується і змінює свою форму з перших тижнів розвитку малюка. До вагітності матка важить близько 50-100 г, а за формою нагадує грушу (цю форму вона зберігає і в перші місяці вагітності).
Наприкінці 2-го місяця "будинок крихітки" округлюється і стає майже в 3 рази більше. До IІІ триместру матка набуває яйцеподібної форми, її об’єм наприкінці вагітності збільшується більш ніж у 500 разів, а маса доходить до 1 кг.
Наскільки правильно зростає матка на ранніх термінах вагітності, гінеколог визначає за допомогою УЗД. Коли вона виходить за межі тазових кісток, доктор вимірює висоту стояння дна матки.
Метод дослідження простий: відстань від верхнього краю лонного зчленування до верхньої частини матки вимірюють сантиметровою стрічкою. Кількість сантиметрів має приблизно відповідати терміну вагітності у тижнях.
Якщо показники значно відрізняються, жінці необхідне додаткове обстеження, щоб виключити можливі ускладнення вагітності, наприклад багатоводдя або маловоддя.