Українець віз контрабандою до Польщі медичні п'явки

Польські митники затримали громадянина України, який намагався контрабандним шляхом завезти до Польщі 7 тис. медичних п`явок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відділення Польської митної служби у Перемишлі.

"35-річний українець сказав митникам, що п`явки не є його власністю, він мав їх лише перевезти через кордон та отримати 300 грн", - йдеться у повідомленні. Громадянин України також заявив, що не знав про те, що п`явки не можна перевозити через кордон без відповідного дозволу українських і польських служб.

За даними митників, українець намагався перевезти п`явки через пункт пропуску Корчова - Краківець (Львівська область) власним автомобілем.

Як повідомляв УНІАН, у вересні польські служби повідомляли про дві виявлені спроби завезти до Польщі п`явок: спочатку близько 20 штук, а пізніше - майже 300 штук. Медичні п`явки у Польщі в роздрібній торгівлі коштують близько 5 євро, що у 10 разів дорожче, ніж в Україні.