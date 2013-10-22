Українець віз контрабандою до Польщі медичні п'явки
11:37, 22 жовтня 2013Країна
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Потрібен дозвіл обох країн
Польські митники затримали громадянина України, який намагався контрабандним шляхом завезти до Польщі 7 тис. медичних п`явок.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відділення Польської митної служби у Перемишлі.
"35-річний українець сказав митникам, що п`явки не є його власністю, він мав їх лише перевезти через кордон та отримати 300 грн", - йдеться у повідомленні. Громадянин України також заявив, що не знав про те, що п`явки не можна перевозити через кордон без відповідного дозволу українських і польських служб.
За даними митників, українець намагався перевезти п`явки через пункт пропуску Корчова - Краківець (Львівська область) власним автомобілем.
Як повідомляв УНІАН, у вересні польські служби повідомляли про дві виявлені спроби завезти до Польщі п`явок: спочатку близько 20 штук, а пізніше - майже 300 штук. Медичні п`явки у Польщі в роздрібній торгівлі коштують близько 5 євро, що у 10 разів дорожче, ніж в Україні.
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