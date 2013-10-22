Погода на завтра: опадів не очікується

Завтра, 23 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний та південно-східний, 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні Криму до 12°, на півночі Лівобережжя від 3° морозу до 2° тепла, вдень 9-14°, в західних областях 15-20°; на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 17-22°.

У Київській області нічна температура становитиме 3-8° тепла, денна 9-14°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.