Фонд Р.Ахметова став партнером Міжнародної медичної виставки
14:37, 22 жовтня 2013Країна
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Представлено мобільну консультацію
Сьогодні розпочала свою роботу 22 Міжнародна медична виставка "Охорона здоров`я 2013". Цього року Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" виступає соціальним партнером заходу, представляючи на виставці 2 своїх програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" і "Рак виліковний".
Директор Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій Заболотний подякував організаторам виставки і побажав всім учасникам плідної роботи.
"Рівно рік тому на цій же медичній виставці ми представляли нашу мобільну жіночу консультацію. Тепер, через рік, на цьому ж майданчику ми гордо заявляємо, що проект МЖК - успішний і затребуваний. Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" системно і послідовно впроваджує передові медичні технології діагностики та лікування онкологічних захворювань і туберкульозу в Україні. Передові технології - це сучасне обладнання, навчений медичний персонал і правильно вибудувані медичні процеси - саме цей передовий потенціал об`єднує у ці дні медична виставка “Охорона здоров`я 2013”, - зазначив Заболотний.
Учасники виставки матимуть можливість пройти безкоштовне обстеження в пересувному медичному комплексі «Мобільна жіноча консультація», а саме – зробити мамографію, УЗД та огляд гінеколога. Консультації будуть проводити лікарі Національного інституту раку.
Графік роботи «Мобільної жіночої консультації» (для учасниць виставки):
Дата: 22-25 жовтня 2013 року.
Місце: Міжнародний виставковий центр, м. Київ, Броварський проспект, 15 біля павільйону № 3.
Час: з 10:00 до 15:00.
Перерва: з 13:00 до 14:00
*** Міжнародна медична виставка працюватиме до 25 жовтня у приміщенні Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський проспект, 15). У виставці візьмуть участь понад 270 компаній з 28 країн світу. Гостями виставки будуть делегації з Росії, Німеччини, Італії, Швейцарії, Чехії, Туреччини, Китаю, Малайзії, проводитимуться науково-практичні заходи, а також практичні школи та майстер-класи.
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