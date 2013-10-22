Фонд Р.Ахметова став партнером Міжнародної медичної виставки

Сьогодні розпочала свою роботу 22 Міжнародна медична виставка "Охорона здоров`я 2013". Цього року Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" виступає соціальним партнером заходу, представляючи на виставці 2 своїх програми "Зупинимо туберкульоз в Україні" і "Рак виліковний".

Директор Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій Заболотний подякував організаторам виставки і побажав всім учасникам плідної роботи.

"Рівно рік тому на цій же медичній виставці ми представляли нашу мобільну жіночу консультацію. Тепер, через рік, на цьому ж майданчику ми гордо заявляємо, що проект МЖК - успішний і затребуваний. Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" системно і послідовно впроваджує передові медичні технології діагностики та лікування онкологічних захворювань і туберкульозу в Україні. Передові технології - це сучасне обладнання, навчений медичний персонал і правильно вибудувані медичні процеси - саме цей передовий потенціал об`єднує у ці дні медична виставка “Охорона здоров`я 2013”, - зазначив Заболотний.