Перебування неповнолітніх у режимних закладах - грубе порушення

Громадська консультативна рада з питань захисту прав дитини підтримує ліквідацію режимних виправних закладів освіти для неповнолітніх правопорушників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлось на засіданні ради під головуванням уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка.

“Громадська консультативна рада з питань захисту прав дитини (ГКР) підтримує проект постанови Кабінету міністрів України «Про деякі питання функціонування шкіл соціальної реабілітації», який передбачає ліквідацію Єнакіївської, Миколаївської, Харківської та Фонтанської шкіл соціальної реабілітації, що відповідає Конвенції ООН про права дитини, заключним зауваженням Комітету ООН з прав дитини та Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні”, - повідомили у прес-службі.

Як повідомив Павленко, у підпорядкуванні Міносвіти функціонують 6 загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та 2 училища соціальної реабілітації. Їхня планова наповнюваність становить 1330 місць, фактична наповнюваність - 20%. У закладах утримуються 269 дітей, з них 104 дитини - за рішенням судів, а 165 направлені управліннями освіти і науки облдержадміністрацій за заявою батьків та погодженням зі службами у справах дітей.

«Перебування дитини у режимному закладі без відповідного рішення суду - це грубе порушення статті 63 Конституції України та статті 37 Конвенції ООН про права дитини, відповідно до яких обмеження прав і свобод людини можливе лише за рішенням суду. Це неприпустимо - саджати дитину у в’язницю за заявою батьків або направленням управління освіти. Я категорично не згоден та вимушений вимагати припинити цю протиправну практику», - наголосив Павленко.

Він додав, що утримання дітей у школах та училищах соціальної реабілітації не відповідає елементарним потребам дітей, а матеріально-технічний стан таких закладів незадовільний.

На переконання Павленка, ліквідація шкіл та училищ соціальної реабілітації, необхідність якої не може ставитися під сумнів, вимагає запровадження нових методик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом і таких, які вийдуть із цих закладів.

У серпні 2012 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою ліквідовано 5 шкіл соціальної реабілітації. На момент ліквідації у цих школах навчалися всього 25 дітей.