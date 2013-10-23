Захворюваність на кашлюк і кір у країні знизилася

В Україні спостерігається зростання рівня захворюваності на кишкові інфекції, у першу чергу – на сальмонельоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолій Пономаренко на прес-конференції.

За його словами, «стан захворюваності в Україні за останні 9 місяців схожий на сезонний рівень кожного року. Деяке зростання спостерігається у кишкових інфекціях, у першу чергу, це сальмонельоз. Це дійсно дуже актуальна проблема. Найбільша кількість спалахів або групових захворювань констатується на сальмонельоз, а не на щось інше, що є особливістю останніх років».

Також Пономаренко наголосив на деякому підйомі рівня захворюваності на ентеровірусні інфекції, але «це також не є чимось надзвичайним, зокрема, у Львівській області. Версія про те, що цей підйом пов`язаний з відвідуванням нашого населення заробітчанами, з районів Росії, де підвищений рівень цього захворювання, не підтверджена нашим державним санепіднаглядом під час розслідувань».

Проте головний державний санітарний лікар України зауважив, що «є ряд інфекцій, за якими спостерігалося зниження рівня захворюваності. Це такі інфекції: кашлюк – на 77%, менінгокок – на 76%, кір - на 83%, краснуха – на 73% захворюваність зменшилась» порівняно з аналогічним періодом минулого року.