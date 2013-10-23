В Україні 1 млн дітей з порушеннями психічного розвитку

Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко планує внести на розгляд Кабінету міністрів пропозиції щодо удосконалення роботи психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) і необхідних дій для захисту та забезпечення дітей з особливим потребами на отримання якісної освіти.

Про це йшлось на засіданні громадської консультативної ради з питань захисту прав дитини, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Павленко нагадав, що Президент вимагає забезпечити реалізацію права кожної дитини з особливими освітніми потребами на отримання якісної освіти за місцем проживання. Максимальна кількість дітей, яким визначено різного роду медичні діагнози, має бути охоплена навчанням у звичайних школах, підкреслив він.

Уповноважений Президента з прав дитини повідомив, що, за наявними даними, в Україні близько 1 млн дітей дошкільного та шкільного віку, які за висновком ПМПК були визнані як діти з порушеннями розвитку. Кожна дитина з особливим потребами вимагає індивідуального підходу, наголосив Павленко.

Окремо уповноважений акцентував увагу на забезпеченні прав дітей, яким діагностовано затримку психічного розвитку і які навчаються в спеціальних навчальних закладах згідно висновку ПМПК.

За словами експертів, затримка психічного розвитку не є психіатричним діагнозом. «Я не знаю, що це таке - затримка психічного розвитку в дитини. На моє переконання, ПМПК не має права встановлювати діагнози дітям, тому що для цього є заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на лікувальну діяльність. Необхідно змінити зміст діяльності ПМПК. На мій погляд, консультація має бути тільки психолого-педагогічною, адже цього достатньо, щоб визначити освітні потреби дитини, і це відповідає європейським стандартам», - сказав голова асоціації дитячих неврологів України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «психіатрія» Ігор Марцинківський.

«Українське законодавство не передбачає можливості повторного обстеження дітей у результаті висновку ПМПК. І тому виходить так, що дитина в інтернаті має діагноз «затримка психічного розвитку», а через місяць-два, тільки потрапивши у прийомну сім’ю, батьки діагноз дитині знімають. Це, на жаль, дуже поширена ситуація», - констатувала керівник Управління Уповноваженого Президента з прав дитини Людмила Волинець.

У свою чергу, завідувач центральної ПМПК Антоніна Обухівська погодилась, що робота ПМПК потребує суттєвих змін і приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Конвенції ООН про права дитини.