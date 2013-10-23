Азаров визнав затримки з виплатами соцдопомоги

Прем’єр-міністр Микола Азаров визнав затримки з виплатами соціальної допомоги.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, про це він сказав сьогодні під час засідання уряду.

«На жаль, були випадки затримок виплат окремим категоріям. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Але висновки зроблені і проблем надалі не повинно бути», - запевнив прем’єр-міністр.

Азаров повідомив, що у жовтні виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства профінансовано двома траншами обсягом 3 млрд 338 млн грн.

«Кошти першого траншу на виплату зазначеної допомоги вже перераховані на поштові відділення та рахунки банківських установ в повному обсязі. У даний час завершується виплата коштів другого траншу», - зазначив він.

За даними глави уряду, за 9 місяців 2013 року субвенції місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт зросли на 25%.

За його словами, сім’ям з дітьми держава виплатила у вигляді різних видів державної соціальної допомоги понад 29 млрд грн, або на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, Азаров сказав, що уряд повністю розрахувався за вересень за страховими виплатами: по вагітності та пологах; щомісячними та одноразовими страховими виплатами потерпілим на виробництві та членам їх сімей; витратами на медичний, спеціальний догляд за інвалідами.

Також прем`єр-міністр наголосив на персональній відповідальності міністра соціальної політики та міністра фінансів за своєчасну виплату коштів із соціальних фондів.

«Питання щодо інших видів виплат із соціальних фондів також буде вирішено. За це персональну відповідальність несуть міністр соціальної політики Королевська та міністр фінансів Колобов», - сказав Азаров.