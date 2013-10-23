Лікарні необхідно обладнати дизель-генераторами

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає необхідним обладнати лікарні дизель-генераторами з необхідним запасом палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільних командно-штабних тренувань оперативно-рятувальних служб, військових, комунальників, працівників ДАІ і волонтерів з ліквідації надзвичайних ситуацій у Києві.

Він нагадав, що лише 40-50% лікарень в Україні обладнано дизель-генераторами.

«Дизель-генератори з необхідними запасами палива треба перевірити, щоб у разі аварії лікарні могли підключатися до дизель-генераторів», - сказав прем`єр.

При цьому він уточнив, що «треба починати з великих лікарень і опускатися далі до районних».