У нових стандартах освіти головне зберегти здоров'я дітей

Міністр освіти та науки України Дмитро Табачник наголошує, що у нових стандартах освіти головним завданням визначено збереження здоров`я дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час парламентських слухань "Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення".

Табачник нагадав, що урядом було затверджено нові державні стандарти початкової, базової і повної середньої освіти. "Розпочато їх впровадження. За новим змістом вже навчаються дошкільнята, учні 1-го, 2-го та 5-го класів", - додав він.

Міністр наголосив, що у нових стандартах головним завданням визначено збереження здоров`я дітей. "Міністерство вже здійснило та здійснює ряд заходів, покликаних виправити невтішні тенденції попередніх років", - сказав Табачник.

Зокрема, зазначив він, у 1,5 рази збільшено кількість годин на тиждень на фізвиховання, повернуто обов`язкові комплексні медичні огляди, урок плавання та інше.