Що робити при стоматиті

Стоматитом називають будь-яке запалення, що виникає в ротовій порожнині («стома» позначає рот грецькою).

Існує гострий, або реактивний стоматит, викликаний зрозумілими, побутовими причинами:

«Самокус», або пошкодження слизової рота краями сколів каріозних зубів, коронок, неакуратне використання зубочисток, груба їжа, гарячі страви, надмірна любов до зубної щітки

Як правило, стоматит у цьому випадку проходить швидко, ніяких негативних моментів із собою не приносить. Однак саме в цей період на поранену (обпалену, подряпану, вкушену) слизову легко сідає інфекція.

Інфекція, що приєднується до запального процесу, може бути вірусом, бактерією або грибком. З вірусів найчастіше стоматит викликає грип і вірус герпесу. Бактеріальний стоматит узагалі може розвинутися зі звичайних жителів ротової порожнини (умовно-патогенних бактерій), саме тому важливо вчасно помітити стоматит.

Незбалансоване харчування іноді призводить до авітамінозу, симптомом якого може стати стоматит. Зазвичай це дефіцит вітамінів А, С та фолієвої кислоти.

Стоматит часто виникає при кишкових інфекціях, тому що пронос і блювота призводять до зневоднення, а зневоднення робить слизову рота більш вразливою до інфекцій.

З цієї ж причини стоматит розвивається на тлі препаратів, що знижують слиновиділення (атропін, гіосцин, скополамін).

Куріння є частою причиною розвитку стоматиту. Дим сигарети містить масу речовин, що провокують запальний процес. До речі, якщо ігнорувати стоматит при палінні - ситуація може закінчитися раком гортані або носа. Якщо така пухлина формується, вона також є причиною хронічного стоматиту.

Коливання гормонів також викликають сухість слизової і зниження місцевих захисних механізмів, що часто призводить до стоматиту у підлітків, вагітних і жінок, що приймають оральні контрацептиви

Cтоматіт - частий симптом ВІЛ, який свідчить про зниження імунітету.

Лікується стоматит комплексно:

Обов`язково вилікувати інфекцію, якщо вона була причиною стоматиту.

Важливо очистити уражене місце від продуктів розпаду і часток їжі. Для обробки виразок використовують перекис водню

Треба захистити виразку від подальшого впливу їжі. Для цього існують спеціальні пасти, що формують захисну плівку в місці ураження і прискорюють процес відновлення пошкодженої слизової

Обов`язково призначаються засоби, що підвищують імунітет

При виникненні стоматиту слід звернутися до стоматолога.

Однак якщо стоматит виявляється стійким, є сенс звернутися до грамотного сімейного лікаря або інфекціоніста.

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