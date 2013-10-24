В Україні мають намір легалізувати вирощування ГМО-культур

Міністерство аграрної політики і продовольства ініціювало внесення змін до законодавства, які дозволять розпочати вирощувати в Україні ГМО-культури.

Про це міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк сказав газеті "КоммерсантЪ- Украина".

"Ми ініціювали питання часткового дозволу вирощування технічних культур - сої з ГМО-насіння, як це відбувається в Росії і країнах ЄС", - сказав він. При цьому міністр не виключив, що услід за соєю може бути дозволено вирощування в Україні кукурудзи з ГМО-насіння.

Учасники зернового ринку вважають, що це питання назріло вже давно. "Сьогодні третина кукурудзи і 70% соєвих бобів в Україні виробляться з ГМО-насіння", - заявив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі в ході IV Українського зернового конгресу. З його оцінками погоджується президент Української асоціації виробників і переробників сої Віктор Тимченко: "Незважаючи на дію закону про біобезпеку, який фактично забороняє використання ГМО-продукції в Україні, в країні вже давно вирощуються ГМО-культури. ГМО-насіння завозиться контрабандою, оскільки немає належного контролю".

Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко зазначає, що ГМО-насіння дозволяє не тільки добитися вищої врожайності сільгоспкультур - їх можна висаджувати в несприятливих природно-кліматичних зонах. За оцінками директора Інституту харчової біотехнології і геноміки НАН України Ярослава Блюма, використання ГМО-насіння при вирощуванні, наприклад, кукурудзи дає можливість підвищити її врожайність на 3-15%, одночасно знизивши витрати на засоби захисту рослин і в результаті збільшивши прибутковість бізнесу. "Якби українські виробники використовували в своїй діяльності ГМО-технології хоч би на 50%, їх щорічний прибуток у цілому по Україні збільшився б на $140-315 млн., а при 100-процентному використанні - на $500 млн.", - зазначив він. "Вирощування ГМО-культур - це шанс для України. Без ГМО-продукції населення світу приречене на вимирання. До 2050 року очікується збільшення населення з нинішніх 7 млрд до 9 млрд осіб, і прогодувати всіх без ГМО-продукції не вдасться", - вважає Клименко.

kommersant.ua