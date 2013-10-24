Україна сподівається на розширення співпраці з ЮНЕЙДС у рамках програми протидії СНІДу

Україна сподівається на продовження і розширення співпраці з Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), зокрема у рамках програми з підтримки заходів з протидії СНІДу на 2012-2016 рр.

Як повідомила УНІАН прес-служба Президента України, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова під час зустрічі з делегацією Об`єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу, очолюваною заступником Генерального секретаря Організації Об`єднаних Націй, виконавчим директором ЮНЕЙДС Мішелем Сідібе.

“Акімова висловила вдячність інститутам ООН за ефективну взаємодію та потужну фінансову підтримку, спрямовану на подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, і висловила сподівання на продовження і розширення співпраці з ЮНЕЙДС, зокрема у рамках Спільної програми ООН з підтримки заходів з протидії СНІДу на 2012-2016 рр., яка базується на національних цілях забезпечення універсального доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД та є важливим інструме нтом координації дій інших програм та фондів ООН у сфері боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні (Програми розвитку ООН, Фонду ООН у галузі народонаселення, Дитячого фонду ООН, Управління ООН з наркотиків та злочинності)”, - сказано в повідомленні.

У свою чергу Сідібе високо оцінив здобутки України у проведенні реформи системи охорони здоров`я та заходи, спрямовані на подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу.

За його словами, Україна продемонструвала вражаючу динаміку у боротьбі з цією чи не найнебезпечнішою хворобою людства, що “дозволило визнати Україну регіональним лідером на пострадянському та східноєвропейському просторі, досвід якого заслуговує на системне поширення в інших країнах Європи, а також державах Африканського континенту”.

Крім того, заступник генсекретаря ООН підкреслив, що Україна впродовж багатьох років є одним із найактивніших учасників міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу. За його словам, це високо оцінено світовою спільнотою, тому у 2013 р. Україну обрано до складу Координаційної ради ЮНЕЙДС на період 2014-2016 рр.

Як нагадує прес-служба, за результатами першого півріччя 2013 року на 12% зменшився рівень смертності від хвороб, зумовлених СНІДом. За 10 років ушестеро знижено рівень передачі вірусу імунодефіциту від матері до дитини (з 27,8% до 4,9%), удесятеро збільшено рівень охоплення профілактичним антиретровірусним лікуванням жінок, у яких під час вагітності діагностовано ВІЛ-інфекцію, збільшився вдесятеро (з 9% до 94,0 %).