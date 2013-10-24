Причини розвитку гіпертонії

Столичний кардіолог 31-річна Олена Герман каже, для гіпертонії є й справді багато причин, часто несподіваних. Лікар наводить кілька з них.

Краплі для носа. Студентка більше місяця не могла вилікувати нежить. Постійно закапувала ніс ліками, які звужують судини і знімають набряки. Поступово у неї щодня почав збільшуватися тиск. До того ж, дівчина постійно щось вчила, через це ночами не досипала. Тому тиск вищав і від недосипання.

Лікар порадила пацієнтці добре висипатися і відмовитись від крапель, які звужують судини, бо до них організм швидко звикає. Якщо користуватись ними понад три тижні, закладення носу лишається, коли інші симптоми застуди вже минули. При нежиті замість крапель краще промивати ніс сольовим розчином.

Запалення нирок. Часто при недугах нирок і наднирників високий тиск тримається постійно. Так було і в 35-річного пацієнта, який вже звик до гіпертонії - тиск у нього підвищувався щодня протягом місяця. Відправила його на УЗД нирок. У чоловіка виявили пієлонефрит і кілька каменів у жовчному міхурі. Через хворі нирки його відразу поклали в стаціонар на тиждень. Коли вилікував недугу, тиск прийшов у норму.

Травми шиї, хребта, остеохондроз. Інша пацієнтка здивувалася, що після скарг на високий тиск я відправила її робити рентген шийного відділу хребта. Бо крім того що жінка мала гіпертонію, у неї часто боліла шия. Виявили остеохондроз, а за пару тижнів до того вона ще й вдарилася об двері. Це додало причин, чому тиск збільшується. Адже коли травмуються хребці шиї, виникає спазм судин, порушується кровотік до мозку.

Густа кров. Після 40 років кров згортається швидше, через це можуть утворюватися тромби. 70% таких людей мають також високий тиск. Треба їсти журавлину і горобину. Це — природний "аспірин", який розріджує кров. Столову ложку ягід розчавлюють, заливають склянкою окропу, настоюють 15 хвилин. Щоб смак став м`якшим, можна додати мед. Суміш п`ють по півсклянки 2-3 рази на день.

gazeta.ua