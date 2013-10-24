Самолікування препаратами йоду може зумовити передозування

Препарати і вітаміни з йодом останнім часом користуються популярністю. Але, насправді, вони потрібні далеко не всім. Про це розповіла лікар-ендокринолог Олександра Нечай.

Потреба в йоді на добу складає: для дітей – 50-150 мкг, дорослих – 150 мкг, вагітних – 200 мкг і годуючих жінок – 230 мкг. Брак йоду провокує захворювання щитовидної залози, викиднів, вроджені вади, затримку і порушення розумового розвитку і росту дітей. Для профілактики йододефіциту рекомендується готувати їжу з йодованою сіллю, обов`язково включати в раціон рибу і морепродукти. У фізіологічних дозах йод є в м`ясі, яйцях, молоці і молочних продуктах, горосі, квасолі.

«Прийом препаратів йоду показаний тільки вагітним, годуючим матерям, дітям в період росту і статевого дозрівання і в деяких випадках за наявності вузлів в щитовидній залозі», – підкреслила Олександра Нечай. Вона нагадала, що препарати йоду – це ліки. Не можна застосовувати їх одночасно з препаратами калію, при індивідуальній нестерпності, хронічній нирковій недостатності, захворюваннях легенів, підвищеній функції щитовидки.

Лікар також відзначила, що людям старше 40 років з вузловою патологією щитовидної залози йод в препаратах також не призначається. Передозування йоду може привести до порушення діяльності ШКТ, проблем ясен і зубів, викликати головний біль, висипання на шкірі, розвиток запалення слинних залоз, кон`юнктивіт.

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