Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра, 25 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у західних та північних, вдень у північних, центральних, Харківській областях та в районі Карпат пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура у східних областях та в Приазов`ї вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі 5-10°, вдень 11-16°, на заході до 19°, на Закарпатті 18-23°, в Карпатах і горах Криму 8-13°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, місцями йтиме невеликий дощ. Нічна температура по області становитиме 5-10° тепла, денна - 11-16°. У Києві температура вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.