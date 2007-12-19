Вчені навчились відновлювати груди після раку

Японські вчені провели успішні випробування нової методики виправлення дефектів грудей після видалення ракової пухлини.

В якості "будівельного матеріалу" вони використовували власну жирову тканину пацієнток, змішану зі стовбурними клітинами, повідомляє АР.

Нова методика реконструкції грудей, розроблена американською компанією Cytori Therapeutics, була випробувана на 21 жінці. Всі учасниці раніше перенесли сегментарну резекцію молочної залози (люмпектомію) – операцію з видалення пухлини й мінімальної кількості навколишніх тканин. Ця операція вважається найменш травматичною, оскільки повного видалення грудей не здійснюється.

Для заміщення дефекту, що утворився, керівник дослідження Кейзо Сугімачі та його колеги використовували власну жирову тканину пацієнток, одержану при ліпосакції живота і стегон. Частина жирової тканини була використана для отримання стовбурових клітин, здатних формувати нові жирові клітини та кровоносні судини. Стовбурові клітини змішували з жировою тканиною, що залишилась, і вводили в область дефекту грудей, повідомили вчені.

Звіт про результати дослідження був представлений Кейзо Сугімачі на симпозіумі по раку грудей, що пройшов у Сан-Антоніо. За словами фахівця, процедура добре переносилася всіма жінками та була визнана безпечною. Ні у кого з випробовуваних не виникло відторгнення тканин, а зовнішній вигляд грудей істотно поліпшився. Через вісім місяців після лікування 80% пацієнток були задоволені одержаними результатами, повідомив Сугімачі.

Лише у США щорічно проводиться більше 100 тисяч операцій сегментарної резекції молочної залози. Такі операції приводять до помітної деформації грудей, яка посилюється з часом. У той же час методів виправлення дефекту практично не існує. Зокрема, жінки не можуть використовувати імплантати, вживані при повному видаленні грудей (мастектомія). У такій ситуації практично єдиною альтернативою є корекція грудей за допомогою операції (наприклад, зменшення здорових грудей, пересадка м`язів спини на хворі груди), що пов`язано з утворенням рубців та іншими негативними реакціями.

Методика, випробувана японськими вченими, вважається багатообіцяючою. Проте необхідні подальші дослідження. Наступного року плануються два масштабніші клінічні дослідження, які будуть проведені в Європі та Японії, повідомив представник компанії Cytori Therapeutics.

iplus.com