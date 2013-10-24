Тендер на закупівлю "швидких" перенесли

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги перенесено на вимогу виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники брифінгу в МОЗ пояснили, що така вимога була зумовлена потребою приведення у відповідність до правил тендеру необхідної документації, що повністю відповідає вимогам чинного законодавства.

Учасники брифінгу зазначили, що з метою дотримання основних принципів державних закупівель та за результатами запитів виробників МОЗ прийняло рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування, тому кінцевий термін подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів подовжено до 28 жовтня 2013 року.

За словами начальника Управління державних цільових програм та державних закупівель МОЗ України Галини Довганчин, саме 28 жовтня об 11-й годині відбудеться розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги та їхнього устаткування. Вона також надала документи, які свідчать, що ініціатором перенесення тендеру є учасники, а не МОЗ.

«Ми усіх запрошуємо 28 жовтня на розкриття, зокрема й громадські організації та ЗМІ. Ми повідомили про процедуру розкриття правоохоронні органи, СБУ, МВД, додатково повідомили про дату і час Міністерство доходів та зборів. Сподіваємося, що коло учасників буде чимале, жодних оскаржень процедури закупівель на сьогодні немає. Усі зауваження та пропозиції учасників були враховані. Ми впевнені, що нам вдасться досягти доброї результативності», - зазначила Довганчин.

Вона також додала, що загалом оголошено процедуру закупівлю на 1412 одиниці автомобілів швидкої медичної допомоги - автомобілів типу А2 – 296, типу В – 1063, типу С – 143 одиниці.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей зазначив, що за нормативами, на 10 тисяч населення має бути один автомобіль швидкої медичної допомоги. Таким чином, за цими нормативами Україні потрібно 4 561 одиниця медичного транспорту, сказав він.

За його словами, Україні не вистачає автомобілів «швидкої», тому було прийнято рішення уряду закупити не менше тисячі одиниць машин швидкої допомоги. «За 22 роки таке рішення було прийнято вперше на державному рівні. І виділені кошти, щоб ми мали більшу забезпеченість машин швидкої. Інформація про потреби машин була зібрана з усіх регіонів. Якщо буде здійснена закупівля, то парк швидкої медичної допомоги буде забезпечений на 59,9% від потреби. Тоді ми будемо наближатися до нормативу доїзду 10 хвилин у містах та 20 хвилин у селах», - сказав Хобзей.

Як повідомлялося, цей тендер із закупівлі «швидких» перенесено вже п’яте.

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності МОЗ, депутат з фракції «Батьківщина» Дирів заявляв, що перенесення тендеру «говорить виключно про те, що у даному питанні насправді не все чисто. Інакше вкрай необхідні українцям машини швидкої вже давно б закупили».

У парламентській ТСК розслідування діяльності МОЗ заявляли, що згідно з офіційними документами, у рамках закупівлі машин швидкої допомоги МОЗ збирається придбати 1063 автівки вартістю 649 тис. грн за одиницю, що на 184 тис. грн більше, ніж ринкова ціна цих машин з усім медобладнанням. Таким чином "переплата" становитиме 200 млн грн.