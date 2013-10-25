Герпес - вірусне захворювання

Герпесом називають захворювання, викликане одним із представників сімейства герпетичних вірусів.

Усього існують сотні різних вірусів герпесу, але людина страждає переважно від трьох:

1. губного (лябіального) герпесу,

2. генітального герпесу,

3. оперізувального лишаю.

Всі три типи проявляються практично однаково.

Спочатку з`являється свербіж на відповідній типу вірусу поверхні тіла.

Потім з`являється почервоніння, свербіж посилюється.

З`являються бульбашки, наповнені прозорою рідиною.

Пухирці лопаються, залишаючи на шкірі виразки.

Ранки більш-менш безболісно гояться.

Будь-який тип вірусу герпесу невиліковний і проявляє себе все життя в періоди стресів, авітамінозу, переохолодження.

Герпес на губах викликається вірусом герпесу першого типу.

У народі про прояви герпесу першого типу кажуть «вискочила застуда», «заїди» тощо. Зараження відбувається при поцілунках, використанні спільного посуду. Процес, як правило, починається в куточках губ, де і з`являються вищеописані бульбашки.

Найбільш доступним і простим способом впоратися з губною формою герпесу є креми або мазі, що містять ацикловір. Найшвидше діють препарати на водній основі, довше – ті, що містять пенцикловір. На бульбашковій стадії препарати ацикловіру майже неефективні, тому намагайтеся наносити крем відразу, як тільки з`явилися характерні відчуття.

Генітальний герпес викликається, як правило, вірусом другого типу.

Проте останнім часом нерідко трапляється комбінований (перший плюс другий типи). Для багатьох жінок генітальний герпес - жахлива трагедія. Процес вражає всю слизову піхви, статеві губи, шийку матки. Досить часто постійні рецидиви генітальної форми герпесу ставлять хрест на інтимній стороні життя.

Крім того, генітальний герпес є частою причиною дисплазії шийки матки, що нерідко закінчується раком шийки матки. Як правило, атаки генітального герпесу маскуються грибковим ураженням, тобто «молочницею». Важливо вчасно знайти першопричину, тому при частих дисбактеріозах, молочниці, свербінні обов`язково потрібно звернутися до гінеколога або венеролога. Купуючи крем, що містить ацикловір, вибирайте препарат на водній основі, інакше нанести його на слизову не вдасться.

Оперізувальний герпес, званий також оперізувальним лишаєм, описаний в окремій статті на нашому порталі. Уражаються міжреберні ділянки по ходу нерва.

Постійні рецидиви герпесу не тільки створюють дискомфорт в особистому житті, а й сигналізують про жалюгідний стан імунітету. Крім того, постійний герпес сам викликає імунодефіцит, що відкриває дорогу будь-якій іншій інфекції або хронічним захворюванням.

Якщо герпес рецидивує більше двох разів на рік - бажано проконсультуватись і пройти повний (і досить дорогий) курс противірусної терапії.

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