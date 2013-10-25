Захворюваність на грип та ГРВІ не перевищила епідемпоріг

В Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ за минулий тиждень не перевищили епідемічні пороги в жодному регіоні України та в цілому були нижчими за епідемічні пороги – від 23% у м. Одесі і до 80,6% у м. Харкові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію Центру грипу та ГРВІ Центральної СЕС.

Всього за минулий тиждень, 14-20 жовтня, у контрольних містах було зареєстровано 44 тис. 301 хворий на грип та ГРВІ, із них госпіталізовано 635 осіб (1,4% від усіх хворих), серед госпіталізованих 86,9% складають діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) становить 44,5 випадків на 10 тис. населення, що на 3,8% менше, ніж за минулий тиждень, зазначили в МОЗ.

Серед дитячого населення зареєстровано 28 тис. 655 випадки захворювань на грип та ГРВІ (64,7% від кількості усіх хворих), що на 6,6% менше, ніж за минулий тиждень. Питома вага хворих дітей за віковими категоріями становить: до року - 8,3 %, 1–4 роки - 38,2%, 5-9 років – 28,1%, 10-14 років - 16,6%, 15-17 років – 9,0%.

За звітний період летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній тиждень. В цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, запевнили в міністерстві.