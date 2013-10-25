КС розгляне питання щодо соцдопомоги малозабезпеченим
13:24, 25 жовтня 2013Країна
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Стосується частин закону
24 жовтня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої, третьої статті 5 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“ від 1 червня 2000 року № 1768–III у взаємозв’язку з положеннями частини третьої статті 46 Конституції України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду України.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат КС.
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