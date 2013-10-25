В Україні немає стимулів для скорочення смертності на виробництві

В Україні відсутні економічні стимули, які б сприяли скороченню травматизму і смертності на виробництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації роботодавців України, про це заявив заступник голови ради ФРУ Олексій Мірошниченко на засіданні круглого столу, присвяченого питанням скорочення кількості нещасних випадків на виробництві.

«Сьогодні збитки від нещасних випадків на виробництві оцінюються в 4 відсотки ВВП. Це колосальні кошти, які втрачає українська економіка. При цьому влада не створює економічні стимули, які б сприяли скороченню кількості нещасних випадків, які трапляються на українських підприємствах», – сказав Мірошниченко.

За його словами, існуюча система атестації робочих місць не стимулює ні працівників, ні роботодавців облаштовувати шкідливі для здоров`я робочі місця засобами захисту, скільки б не вкладав роботодавець коштів у модернізацію систем безпеки, механізму переходу до більш економічно вигідного класу оцінки ризиків не існує.

«Існуюча система нікого не стимулює покращувати стан безпеки праці та виробництва», – зазначив заступник голови ФРУ.

Мірошниченко наголосив, що 75% нещасних випадків відбуваються через людський фактор, як правило, з вини працівника, однак ніхто не перевіряє співробітників підприємств на предмет алкогольного та наркотичного сп`яніння. «Україна, напевно, єдина країна в світі, в якій держоргани при проведенні розслідувань нещасних випадків на виробництві не проводять аналізи на алкогольне або наркотичне сп`яніння. Виняток становлять лише випадки на транспорті», – підкреслив Мірошнчіенко.

Водночас він зазначив, що штрафи, які стягуються з підприємств за порушення вимог промислової безпеки та охорони праці, спрямовуються до бюджету. При цьому програми з профілактики нещасних випадків на шкідливому виробництві не фінансуються. У підсумку, у підприємства немає значущих стимулів і коштів на усунення порушень.

«Ми пропонуємо змінити цю систему. Сума штрафних санкцій може акумулюватися на спеціальному рахунку підприємства і спрямовуватися виключно на фінансування заходів з підвищення безпеки виробництва та умов праці. Федерація роботодавців України розробляє відповідний законопроект і направить його на розгляд парламентаріїв», – сказав Мірошниченко.

У свою чергу, міністр промислової політики України Михайло Короленко зазначив, що сьогодні на небезпечному виробництві працюють близько 10% усіх робітників.

За його словами, кількість нещасних випадків за останні 10 років скоротилася майже втричі – з 26 тис. у 2002 році до 9,8 тис. випадків у 2012 році. Удвічі зменшився смертельний травматизм. Так, у 2002 році це було 1300 осіб, у 2012 році – 623 особи. «Ця статистика нас не влаштовує. З кожним роком виробництво стає все більш технологічним, але воно повинно ставати і безпечним. Але статистика говорить про плачевні результати», – сказав Короленко.

При цьому він зазначив, що Міністерство промислової політики готує низку заходів для кардинального поліпшення ситуації з охороною праці і промисловою безпекою. «Ми говоримо про перегляд як технічних нормативів роботи обладнання, так і посилювання законодавчих вимог щодо регулярності виконання перевірок», – сказав міністр.