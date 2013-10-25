Інформація про "Актовегін", розповсюджена у ЗМІ, не відповідає дійсності.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв’язків із громадськістю Takeda в Україні, лікарський препарат Актовегін застосовується для лікування пацієнтів з такими захворюваннями центральної і периферичної нервової системи, як інсульт, когнітивні розлади та діабетична полінейропатія.

У копаніії зазначили, що Актовегін вже більше 40 років використовується лікарями багатьох країн. Його ефективність і профіль безпеки підтверджені даними численних досліджень, із результатами деяких з них можна ознайомитися на офіційному сайті Американської медичної бібліотеки - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.

Препарат Актовегін, представлений в Україні, виробляється в Австрії на виробничих потужностях компанії «Такеда» і проходить фінальний процес пакування та контролю якості в Україні. Препарат виготовлено у повній відповідності з високими стандартами якості GMP (Good Manufacturing Practice) та відповідає усім вимогам законодавства ЄС та України.

У Takeda також підкреслюють, що Актовегін ніколи і ні за яких причин не вилучався з продажу. Офіційним джерелом інформації щодо вилучення будь-яких препаратів на території України є Державна служба з лікарських засобів - www.diklz.gov.ua.

Безпека пацієнтів, які застосовують наші препарати - є пріоритетом компанії «Такеда». Фахівці охорони здоров`я і пацієнти, можуть бути абсолютно впевнені у високій якості препарату Актовегін.

Як найбільша фармацевтична компанія Японії та один зі світових лідерів галузі, «Такеда» прагне поліпшити здоров`я пацієнтів по всьому світу шляхом впровадження провідних інновацій в медицині.

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Takeda представлена в понад 70 країнах світу і посідає 12 місце у світовому рейтингу фармацевтичних компаній в рецептурному сегменті*.

Takeda фокусує свої зусилля в лікуванні онкологічних, кардіологічних та гастроентерологічних захворювань, патології центральної нервової системи, обміну речовин, а також у терапії запальних та респіраторних захворювань.

Takeda прагне поліпшити здоров`я пацієнтів по всьому світу шляхом впровадження провідних інновацій в медицині.