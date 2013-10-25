У вихідні Україна перейде на зимовий час

У ніч із суботи на неділю Україна перейде на зимовий час - стрілки годинника переведуть на годину назад.

Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

"Укрзалізниця" вже відкоригувала графік руху поїздів. Час відправлення та прибуття поїздів на залізничних квитках вказаний із урахуванням переведення стрілок годинників на годину назад.