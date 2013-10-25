ВР припинила розгляд законопроектів щодо пенсійної реформи

Верховна Рада України припинила розгляд законопроектів, що стосуються пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, в порядок денний на сьогодні було внесено 5 законопроектів, які стосувалися пенсійної реформи, і в деяких із них пропонувалося її скасувати.

Але парламент розглянув лише два законопроекти. При цьому голосування щодо даних законопроектів не відбулося. Головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік зазначив, що голосування відбудеться тоді, коли будуть розглянуті всі законопроекти, які є на цю тему.

Після цього депутати перейшли до розділу “Різне”, тобто до виступів з різних питань.

Також сьогодні планувалося розглянути призначення ряду позачергових місцевих виборів, зокрема виборів сільських та селищних рад.