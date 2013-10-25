Росія запитала в України ветчастину Угоди про асоціацію з ЄС

Росія запитала в України ветеринарну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, щоб оцінити ризики для російського ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це керівник Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) Сергій Данкверт повідомив на прес-конференції в Москві.

«Ми домовилися в робочому режимі й написали нашим (українським) колегам лист, щоб вони нам дали умови вступу, ветеринарну частину. Для того щоб ми порівняли з угодами СНД, де у них переваги, щоб зрозуміти, як з цими ризиками управлятися», - сказав Данкверт.

Він відзначив, що зберігаються ризики витіснення українських товарів на ринок країн МС, але про це говорити поки що рано.

За словами голови Россільгоспнагляду, існують побоювання, що українські підприємства купуватимуть продукцію на підприємствах, яким заборонені поставки до РФ, переробляти її та поставляти на російський ринок.

«Якщо в результаті активної взаємодії з Європою вони повезуть на заводи м`ясо з неатестованих м`ясокомбінатів, то ці заводи не будуть атестовані на торгівлю в Митному союзі. Відстежити, з якої сировини зроблена ковбаса, із забороненого м`ясокомбінату чи ні, неможливо», - сказав Данкверт.

При цьому він зазначив, що українські колеги мають розуміти різницю в митних зборах, які існують зараз і можуть змінитися після набуття чинності Угодою про асоціацію.

«Сьогодні, перебуваючи в СНД, вони (Україна) мають преференції з погляду поставок продукції й не мають квотування», - сказав він і зазначив, що зміни цього положення мають турбувати українських колег.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації ввело тимчасові обмеження на поставки до країни продукції українського виробника м’ясоковбасних виробів «Конотопм’ясо» (Сумська обл.) у зв`язку з виявленням в ній неприпустимої кількості мікроорганізмів.