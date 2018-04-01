Перехід на зимовий час: як допомогти організму адаптуватися

У ніч з суботи на неділю Україна перейде на зимовий час. Такий перехід для організму людини не лишається без шкідливих наслідків наслідків. Як убезпечити свій організм розповідає УНІАН сімейний лікар Олег ЛОМІН.

Щоосені, у момент переходу на зимовий час, багато людей відчувають на собі симптоми десихроноза. Наслідками цього стану є зміна різних фізіологічних і психічних функцій організму через порушення добових ритмів. Це означає, що наш внутрішній біологічний час перестає синхронізуватися із зовнішнім часом. На психологічному рівні стан десинхроноза призводить до підвищеної стомлюваності, зниження працездатності, настрою, виникає емоційна нестриманість, дратвливість, порушується сон. Це стосується усіх людей, навіть абсолютно здорових. У людей зазвичай виникає депресія.

Вона має властивість сезонності і дуже часто розвивається у людини восени. Так влаштовано в природі, що для нашої нервової системи потрібні добра освітлюваність та сонце. Коли кількість сонячних днів зменшується, то нервова система опиняється у стані зниженого тонусу і це спричиняє розвиток депресії.

Коли на цьому тлі ще й переводять стрілки годинника, це ускладнює ситуацію. Не має різниці, в який бік переводять стрілки. Важливий сам факт цього стрибка. Наш внутрішній біологічний годинник працює за інерцією, ми не можемо його одномоментно перелаштувати.

Адже тільки зовні ми живемо в новому часі, з різницею в годину, а внутрішній час всередині організму тече по-старому.

Особливо потрібно стежити за станом свого здоров`я людям, у яких є хронічні захворювання. Можуть загостритися такі хвороби як гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка, низка ендокринних захворювань, ревматичні й інші захворювання.

Це пов`язано з тим, що переведення стрілок годинника зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Переведення стрілок не є причиною цих захворювань, але зумовлений ним стрес дає поштовх до загострення хвороб.

Період адаптації до нового часу може тривати протягом 10-14 днів. Людський організм має значний запас міцності і здатен пристосовуватися – на це досить двох тижнів.

Можна і потрібно допомогти перейти організму на новий час. По-перше, зважаючи на те, що поступова перебудова організму триває близько двох тижнів, на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і психологічні навантаження, як на роботі, так і удома.

Якщо є можливість відкладіть складні справи, або, принаймні пересуньте їх на пізніший термін. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну. Просинаючись за новим часу, лягати спати потрібно по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на годину, незважаючи, у який бік переводять стрілки.

Раджу приймати вітаміни, зокрема вітамін С. Він забезпечить плавну перебудову нашого внутрішнього біологічного годинника.