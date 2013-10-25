Як звикнути до "зимового" часу

У ніч з суботи на неділю Україна перейде на зимовий час. Такий перехід для організму людини не лишається без шкідливих наслідків наслідків. Як убезпечити свій організм розповідає УНІАН сімейний лікар Олег ЛОМІН.

Можна і потрібно допомогти перейти організму на новий час. По-перше, зважаючи на те, що поступова перебудова організму триває близько двох тижнів, на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і психологічні навантаження, як на роботі, так і удома.

Якщо є можливість відкладіть складні справи, або, принаймні пересуньте їх на пізніший термін. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну. Просинаючись за новим часу, лягати спати потрібно по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на годину, незважаючи, у який бік переводять стрілки.

Раджу приймати вітаміни, зокрема вітамін С. Він забезпечить плавну перебудову нашого внутрішнього біологічного годинника.