94% диспансерної групи ВІЛ-інфікованих отримують лікування

Держслужба України з соцзахворювань запевняє, що необхідне лікування в Україні отримують 94% від усієї диспансерної групи ВІЛ-інфікованих хворих, які мають клінічні показання та дисципліновано виконують настанови медичних працівників центрів профілактики та боротьби зі СНІДом

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Життєво необхідне лікування в Україні отримують 94% від усієї диспансерної групи ВІЛ-інфікованих хворих, які мають клінічні показання та дисципліновано виконують настанови медичних працівників центрів профілактики та боротьби зі СНІДом (центр СНІДу). Близько 6% пацієнтів розпочнуть зазначене лікування до кінця поточного року після усунення наявних медичних протипоказань або проведення необхідної підготовки до його початку, йдеться в повідомленні прес-служби.

У Держслужбі України з соцзахворювань спростовують інформацію, яка була представлена громадськими організаціями щодо доступу в Україні хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД до антиретровірусної терапії. “Цифра, наведена представниками громадських організацій – 59 тисяч громадян, які не отримують лікування – є оціночною. Тобто, на сьогодні існує когорта людей, які або не знають про наявність у них вірусу, або ж не сприймають встановлений їм діагноз ВІЛ-інфекції та не бажають звертатися до закладів спеціалізованої медичної допомоги та ін”, - зазначено в повідомленні прес-служби.

У свою чергу Держслужба повідомляє, що нині в країні на диспансерному обліку перебуває більше 134 тисяч ВІЛ-позитивних осіб. З них, у понад 27 тисяч діагностовано стадію СНІДу. Лікування антиретровірусними препаратами отримує наразі понад 50 тисяч пацієнтів, яким встановлені клінічні показання до початку антиретровірусної терапії (АРТ). Зазначена терапія призначається пожиттєво. Вона знижує вірусне навантаження та темпи прогресування ВІЛ-інфекції в організмі, покращує якість життя ВІЛ-інфікованих пацієнтів, а також унеможливлює подальше поширення вірусу.

Призначення АРТ здійснюється медичними працівниками на основі «Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків» (затвердженого Наказом МОЗ України від 12.07.2010 №551). Протокол визначає, що АРТ повинна призначатися для усіх пацієнтів, які мають медичні показання та висловили бажання лікуватися.

Держслужба звертає увагу, що у кожному регіоні України на обласному та районному рівнях діють центри СНІДу або кабінети «Довіра», де можна отримати необхідні консультації та безкоштовно пройти тест на антитіла до ВІЛ.