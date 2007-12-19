Міністром охорони здоров`я став Василь Князевич

Верховна Рада своєю ухвалою призначила Князевича Василя Михайловича міністром охорони здоров`я України. Василь Князевич народився 9 березня 1956 року в селі Терновіця, Тисменицького району Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківське медичне училище, а пізніше Івано-Франківський медичний інститут за фахом «лікувальна справа».

Почав свій трудовий шлях медбратом терапевтичного відділення Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1, потім працював фельдшером виїзної бригади Івано-Франківської невідкладної швидкої допомоги.

Пізніше працював лікарем-інтерном Центральної районної лікарні м.Бучача Тернопільської області, головним лікарем Яблунівського тубдиспансера (1985-87гг.), а потім і головним лікарем Бучацького району (1987-92).

Через деякий час був призначений завідувачем відділу охорони здоров`я Тернопільської облдержадміністрації (1992-98 рр.). З листопада 2000-го року посів посаду головного лікаря Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру, де і пропрацював до березня 2002-го.

З 2002-го року Василь Князевич - у столиці. Працював головним лікарем центральної поліклініки Деснянського району, а потім до квітня 2005 року займав посаду начальника управління охорони здоров`я Деснянської РДА в Києві.

З 04.2005 по 11.2006 рр. очолював медичне управління Державного управління справами, з листопада 2006 року – заступник керівника Держуправління справами.

В.М.Князевич - кандидат медичних наук, в 2007-му йому було привласнено звання «Заслужений лікар України».