“Дитяча лікарня майбутнього” співпрацюватиме з юридичними компаніями

Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000” та його дочірній фонд “Дитяча лікарня майбутнього” підписали угоди про співпрацю з низкою провідних українських юридичних компаній у сфері здійснення благодійної діяльності.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління МБФ «Україна 3000» Олександр МАКСИМЧУК.

За його інформацією, підтримати діяльність фондів у реалізації благодійних програм, проектів та ініціатив, а також зробити свій внесок у справу відродження традицій благодійництва в Україні виявили бажання юридична фірма «Магістр & Партнери», патентна фірма «Грищенко та Партнери», адвокатська компанія «Гвоздій та Оберкович».

Вони зголосилися забезпечити юридичну підтримку діяльності згаданих фондів на умовах Pro bono (безкоштовно). Як зазначив О.МАКСИМЧУК, це загальноприйнятий у світі формат, за яким співпрацюють благодійні організації та благодійні фонди.

Майбутня співпраця має на меті не лише вирішення окремих статутних завдань діяльності фондів «Україна 3000» та “Дитяча лікарня майбутнього”, а значною мірою спрямована на системне вирішення проблем законодавчого врегулювання благодійної діяльності в Україні. Така співпраця, за словами голови правління МБФ «Україна 3000», дасть змогу забезпечити високу ефективність діяльності фондів та допоможе сформувати відповідні пропозиції удосконалення українського законодавства перед суб’єктами законодавчої діяльності.

У прес-конференції також взяли участь представники зазначених юридичних компаній, які зазначили, що з радістю прийняли пропозицію про співпрацю благодійних фондів. На їхню думку, в Україні є нагальна потреба у зміні законодавства щодо благодійництва та меценацтва і що вони готові надати всю необхідну допомогу у розробці нових законопроектів, виходячи зі свого інтелектуального потенціалу та досвіду.

“Наше покликання, наші професії не тільки захищати права і свободи, надавати якусь юридичну допомогу, а заробляючи на цьому певні гонорари, обов’язково віддавати частку себе, частку своїх знань для тих, хто потребує цієї допомоги безкоштовно”, - зазначив, зокрема, представник «Магістр & Партнери» Олексій РЕЗНІКОВ.

Представник Адвокатської компанії «Гвоздій та Оберкович» Сергій ОБЕРКОВИЧ подякував благодійні фонди за пропозицію залучитись до реалізації своїх проектів і Катерині ЮЩЕНКО – голові наглядової ради фонду “Україна 3000”, під чиїм патронатом здійснюється благодійна діяльність.

“Ми з радістю працюватимемо на майбутнє, надаючи свою професійну допомогу”, - додав директор ТОВ «Юридична і патентна фірма «Грищенко і Партнери» Дмитро ГРИЩЕНКО.

За інформацією О.МАКСИМЧУКА, на сьогоднішній день на проект “Дитяча лікарня майбутнього” вже зібрано понад 60 млн. доларів.