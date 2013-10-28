Біля МОЗ проходить акція протесту

Біля будівлі Міністерства охорони здоров`я проходить акція проти бездіяльності міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 учасників акції тримають плакати із написами: “МОЗ — жирує! Українці — помирають”, “Скільки коштує життя дитини?” та інші.

Також учасники акції скандують: “Ганьба!”.

Наразі у міністерстві відбувається засідання з питання розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги.