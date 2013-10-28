Завтра в Україні +20°

Завтра, 29 жовтня, в Україні очікується тепла погода без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній та східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 20-24 м/с.

Температура вночі 7-12°; вдень 15-20°, на Прикарпатті до 22°, в гірських районах 9-14°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 7-12°, вдень 15-20°; у столиці вночі близько 10°, вдень 18-20°.