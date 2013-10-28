Тендер із закупівлі “швидких” проходить прозоро - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов заявляє, що розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю автомобілів швидкої допомоги та їх устаткування походить прозоро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо заяв депутатів стосовно проведення тендеру.

Толстанов наголосив на тому, що торги відбуваються відкрито.

“Зачитуються абсолютно всі пропозиції і витримані усі діючі норми”, - сказав він.

Стосовно перенесення кілька разів цих торгів, заступник глави МОЗ пояснив, що були “відповідні прохання людей, які подавали заяви про те, що документи не цілком ними оформлені».

“По рішенню комісії торги були перенесені”, - сказав він.

Толстанов повідомив також, що для участі у торгах станом на 26 вересня було зареєстровано 11 учасників, з яких обиратимуться переможці по 10 лотам.

На виділені урядом кошти планується закупити 1 тис. 413 автомобілів “швидкої” згідно із заявками із регіонів України.

“Навряд чи знайдеться сьогодні такий виробник, який би міг зразу виробити таку велику кількість автомобілів. Тому їх розбили на відповідні лоти по кількості автомобілів”, - пояснив він і додав, що одна фірма може стати переможцем по кількох лотам одразу.

Наразі конкурсні торги тривають.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від “Батьківщини” Анатолій Дирів та Максим Бурбак не виключили, що МОЗ планує закупити автомобілі “швидкої допомоги” та устаткування для них за завищеними цінами.

Так, депутат Дирів, який також очолює парламентську ТСК розслідування діяльності МОЗ, зазначив, що має “певну підозру” стосовно цих торгів, зокрема тому, що конкурс переносився 4 рази, було порушено терміни щодо тендеру, а також кожного разу “нові обставини виникали”.

Також, додав він, за годину до відкриття сьогоднішніх торгів ще можна було вносити заявки на участь, хоча законом це не передбачено.

“922 мільйони гривень - це великі кошти… Якщо вони будуть не правильно використані, то у мене є певні зауваження до цього”, - сказав Дирів.

Депутат додав, що “не важко зайти в Інтернет і подивитися вартість автомобіля, вартість обладнання, порахувати і побачити, що трошки завищена цифра”.

За оцінками Диріва, ціна може бути завищена на 10-15%.