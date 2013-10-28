Обов’язкове медичне страхування планують ввести з 2017 року

Міністерство охорони здоров’я ініціює запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування з 2017 року. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті міністерства законопроекті, пише Радіо Свобода

«Пропонується запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування як окремого виду соціального страхування, оскільки медичне страхування, на відміну від всіх інших видів соціального страхування, охоплюватиме практично все населення, а не лише працюючих або пенсіонерів, та передбачає організацію надання кваліфікованої медичної допомоги, а не здійснення грошових виплат, як за іншими видами соціального страхування», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Законопроект передбачає, що страховиком у обов’язковому медичному страхуванні буде фонд медстрахування, який пропонується створити як некомерційну самоврядну організацію.

Управління цим фондом пропонується здійснювати на паритетній основі представниками від застрахованих осіб, роботодавців і держави.

Документ спрямований на створення єдиної системи збору й обліку єдиного внеску на обов’язкове медстрахування в частині страхових внесків, які повинні вноситися роботодавцями в розмірі 4,25% від фонду оплати праці.

Також резерви фонди будуть наповнюватися за рахунок залучення коштів державного й місцевого бюджетів на сплату страхових внесків за відповідні категорії застрахованих; залучення коштів фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, залучення коштів самозайнятого населення.

Передбачається, що зазначений законопроект набуде чинності з 1 січня 2017 року, оскільки за цей час потрібно вжити необхідних заходів з реорганізації системи охорони здоров’я для переходу від утримування медустанов до принципів оплати зроблених медичних послуг.