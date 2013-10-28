До кінця жовтня в Україні буде дуже тепло

До кінця жовтня в Україні збережеться тепла погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Зокрема, він зазначив, що впродовж минулого тижня на території України переважав антициклонічний характер погоди, тобто опадів було мало. Найбільше їх випало в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях - це були помірні дощі, додав Кульбіда. В більшості регіонів України опадів не було, а в північних областях і Карпатах - невеликий дощ.

Кульбіда оцінює характер погоди як надзвичайно теплий для цього періоду.

Середня температура перевищувала норму на 4-9 градусів в більшості регіонів України. Максимальна температура досягала 27 градусів в Івано-Франківську, а мінімальна температура спостерігалась в східних областях і становила 3-4 градуси морозу. На іншій території України мінімальна температура була вищою від 0.

Що стосується подальшого розвитку погоди, то, за словами Кульбіди, його можна розділити на два періоди: від сьогодні, 28 жовтня, і до 31 жовтня погодні умови збережуться без змін і в Україні буде дуже тепла погода, тільки в західних і північних областях очікується невеликий дощ.

«Другий період - з 1 по 4 листопада - ми чекаємо надходження в Україну дещо прохолоднішої повітряної маси. Але це ще не зимовий характер погоди», - сказав директор Гідрометцентру.

За його словами, в перший період максимальна температура повітря становитиме 13-18 градусів тепла, в другий період температура знизиться до 9-14 градусів в більшості регіонів України.

В західних та південних областях максимальна температура становитиме в перший період 18-23 градуси тепла, а з 1 по 4 листопада - 13-18 градусів.