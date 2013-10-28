Близько третини українських вин є фальсифікованими

В Україні щорічно виробляється 30-32 млн. декалітрів вин, проте в країні немає такої кількості винограду, яка забезпечила подібний рівень виробництва, що говорить про фальсифікацію близько 30% продукції, вважає виконавчий директор виноробної компанії «Одесавінпром» Володимир Масленков.

«У нас близько 10 млн. декалітрів продукції фальсифіковано. В Україні немає такої кількості винограду», - сказав Масленков журналістам після прес-конференції в УНІАН, відзначивши, що під виноградниками в Україні перебуває 60-65 тис. га.

«У вино деякі виробники додають цукор, зброджують і одержують водно-спиртову виноградну суміш. У деяких країнах цей продукт назвали б виноградним напоєм, але ніяк не вином», - зазначив він.

Проте, за його словами, у разі підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом і гармонізацію законодавства між країнами, існує вірогідність, що така продукція зникне з українського ринку, зважаючи на свою неконкурентоспроможність і невідповідність технології виробництва.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво виноматеріалів в Україні в 2012 році становило більш як 23 млн. декалітрів, що на 8,1% менше, ніж у 2011 році. При цьому на переробку минулого року надійшло 329,6 тис. тонн винограду різних сортів, що поступається показнику 2011 року на 6,9%.