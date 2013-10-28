Cучасні підходи до лабораторної діагностики туберкульозу

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України" завтра у Києві відбудеться науково-практична конференція «Профілактика інфекційних захворювань».

Відвідування конференції для науковців та медичних працівників, а також представників ЗМІ безкоштовне, але потрібна попередня реєстрація на сайті за посиланнямабо з 9:00 до 10:00 у день конференції на місці. Як зазначили у фонді Р.Ахметова, у рамках конференції виступить менеджер з лабораторної діагностики фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Крістіна Попова виступить із доповіддю «Сучасні підходи до лабораторної діагностики туберкульозу»