Cучасні підходи до лабораторної діагностики туберкульозу
16:24, 28 жовтня 2013Країна
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У Києві відбудеться конференція
Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України" завтра у Києві відбудеться науково-практична конференція «Профілактика інфекційних захворювань».
Відвідування конференції для науковців та медичних працівників, а також представників ЗМІ безкоштовне, але потрібна попередня реєстрація на сайті за посиланням http://mediamed.com.ua/
conference-osen-inf-reg або з 9:00 до 10:00 у день конференції на місці. Як зазначили у фонді Р.Ахметова, у рамках конференції виступить менеджер з лабораторної діагностики фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Крістіна Попова виступить із доповіддю «Сучасні підходи до лабораторної діагностики туберкульозу»
Дата проведення конференції: 29 жовтня 2013 року.
Місце проведення: Великий конференц-зал Академії Наук України
Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 55.
Реєстрація: з 9:00 до 10:00.
Завантажити програму та дізнатись більше про конференцію «Профілактика інфекційних захворювань» можна на сайті компанії «МедіаМед» за посиланням http://mediamed.
com.ua/conference-osen-inf.
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