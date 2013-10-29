Желатин зміцнює суглоби

З настанням осіннього сезону збільшується наплив пацієнтів, які скаржаться на біль у суглобах. "Суглоби ниють, риплять. Причому не тільки у літніх людей, - розповідає хірург м.Львова Мирон Осипович, - Причиною може стати навантаження, неправильне харчування, слабкий імунітет. Також - переохолодження, травми, малорухливий спосіб життя.

Крім того, сезонні респіраторні інфекції, які збільшуються в осінній період, також можуть спровокувати запалення в суглобах. Переохолодження, ускладнення після грипу, ангіни або отиту часто викликають ревматоїдний поліартрит. Ці запальні процеси руйнують суглоби людини, тому лікувати їх необхідно оперативно.

Серед хвороб суглобів найбільшу розповсюдженість отримали артрити. Це захворювання може частіше вражає людей у віці від 30 до 50 років, причому жінок ревматоїдний артрит наздоганяє в 3 рази частіше чоловічого населення. Це відбувається тому, що жіночі статеві гормони множать запалення. При даному захворюванні суглоб стає гарячим, припухлым, втрачається його рухливість. Якщо артрит не лікувати, людина протягом 1-2 –х років може стати інвалідом. Із змін тканин суглобів починаються артрози..

Мікротравми хряща поволі накопичуються, пацієнта починає турбувати біль, руху суглоба обмежуються, а далі нерідко виникає запальний процес. З артрозом не можна жартувати і займатися самолікуванням.

Похід до лікаря збільшує шанси на одужання. Пам`ятайте, суглоб – це не одні кістки, а також хрящуваті сполучні тканини, що складаються з білка-колагену. Підтримати їх можна повноцінним збалансованим харчуванням.

Мирон Осипович радить їсти страви з желатином - желе, холодець, а також вживати комплекси вітамінів і мінералів.. Щоб провести профілактику зміцнення суглобів необхідно обмежити споживання солі, яка затримує рідину в організмі, збільшуючи набряклість суглобів і загострюючи запалення.

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