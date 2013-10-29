Що в українській сметані

Сметану Центр Експертиз "Тест" тестує регулярно, але перепровірити молочні продукти ніколи зайвим не буде. Тим більше що постійно з`являються нові марки. Цього разу в тесті 8 марок вітчизняної продукції, сметана 20-22% жиру. У сметани оцінили маркіровку і упаковку, до яких зауважень було небагато. А ось в ході лабораторних досліджень з`ясувалося, "хто є хто" в сметанному світі. Деякі зразки справили дуже неприємне враження. Так і хочеться деколи запитати, за що ж так виробники знущаються із споживачів?

Жир – вічна проблема молочних продуктів. Продукти із заниженою жирністю попадаються не часто, але все таки, зустрічаються. Частіше спливає підміна молочного жиру різними замінниками. У таблиці вони названі молочний і немолочний жир. У молочних продуктах повинен бути присутнім тільки молочний жир, причому в кількостях, заявлених на етикетці. Три зразки сметани - РадиМО", "Альма-Віта" і "Главмолоко" попалися відразу і на заниженій жирності, і на наявності немолочних жирів, тобто виявилися фальсифікатами. "РадиМО" містила 18,2% жиру замість 20%, "Альма-Віта" – 14,5% (це навіть не 15%-на сметана!!!) замість 21%, а "Главмолоко" - 16,7% замість 21%. Тобто економлять вже навіть на рослинних жирах. Продукція "Главмолоко" до того ж ще містила крохмаль, про який ні слова не було сказано в складі.

Мікробіологія – ще одна вічна проблема молочних продуктів. Правда, небажаний мікроб – кишкова паличка була виявлена тільки в одному з 8 протестованих зразків, в продукції "Главмолоко". З корисної "живності" в сметані обов`язково повинні бути молочнокислі бактерії, причому не менш як 1х107 штук в кожному грамі. З цим показником справилися всі зразки сметани.

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